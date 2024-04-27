Нечаев Николай Вячеславович 25.01.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нечаев Николай Вячеславович

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Место рождения

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

25.01.1937

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1937

Отец: Нечаев Вячеслав Васильевич

Мать: Нечаева (Богданова) Екатерина Ивановна

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1989
Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

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