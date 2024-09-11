Пономарев Андрей Фролович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Пономарев Фрол Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Евдокия
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Пономарева Анна Андреевна
Мать ребёнка: Пономарева Евдокия
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Пономарева Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Пономарева Евдокия
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Пономарева Втора Андреевна
Мать ребёнка: Пономарева Евдокия
Смерть
Неизвестно