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Пономарев Андрей Фролович

Место рождения

Первунова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Пономарев Фрол Степанович

Мать: не указана

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Евдокия

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Пономарева Анна Андреевна

Мать ребёнка: Пономарева Евдокия

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Пономарева Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Пономарева Евдокия

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Пономарева Втора Андреевна

Мать ребёнка: Пономарева Евдокия

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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