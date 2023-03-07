Шатунова Анна Андреева
Место рожденияпоч. Чистого Поля, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Чистого Поля, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Шатунов Семен Парфенов
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Оксинья Семенова
Отец ребёнка: Шатунов Семен Парфенов
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Шатунов Яков Семенов
Отец ребёнка: Шатунов Семен Парфенов
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Оксинья (мл) Семенова
Отец ребёнка: Шатунов Семен Парфенов
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Овдотья Семенова
Отец ребёнка: Шатунов Семен Парфенов
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Шатунов Семен Парфенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762