Шатунова Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунова Анна Андреева

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Место рождения

поч. Чистого Поля, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Чистого Поля, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Шатунов Лазарь Семенов

Отец ребёнка: Шатунов Семен Парфенов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Оксинья Семенова

Отец ребёнка: Шатунов Семен Парфенов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Шатунов Яков Семенов

Отец ребёнка: Шатунов Семен Парфенов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Оксинья (мл) Семенова

Отец ребёнка: Шатунов Семен Парфенов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Овдотья Семенова

Отец ребёнка: Шатунов Семен Парфенов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Шатунов Тимофей Семенов

Отец ребёнка: Шатунов Семен Парфенов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Семен Парфенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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