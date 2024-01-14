Боровинский Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1993
Рождение ребёнка
07.03.2013
Дочь: Боровинская Анна Александровна
Мать ребёнка: Боровинская Венера
Рождение ребёнка
18.10.2017
Дочь: Боровинская Александра Александровна
Мать ребёнка: Боровинская Елена Владимировна
Рождение ребёнка
31.07.2019
Дочь: Боровинская Дарья Александровна
Мать ребёнка: Боровинская Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боровинская Венера