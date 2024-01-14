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Боровинский Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1993

Отец: Боровинский Андрей Леонидович

Мать: Боровинская Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
07.03.2013

Дочь: Боровинская Анна Александровна

Мать ребёнка: Боровинская Венера

Рождение ребёнка
18.10.2017

Дочь: Боровинская Александра Александровна

Мать ребёнка: Боровинская Елена Владимировна

Рождение ребёнка
31.07.2019

Дочь: Боровинская Дарья Александровна

Мать ребёнка: Боровинская Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровинская Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровинская Венера

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