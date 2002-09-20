Новиков Эдуард Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1976
Отец: Новиков Николай Петрович
Мать: Новикова Елена Венеровна
Рождение ребёнка
20.09.2002
Дочь: Новикова Анжелика Эдуардовна
Мать ребёнка: Новикова Людмила Анатольевна
Рождение ребёнка
01.03.2017
Дочь: Новикова Элина Эдуардовна
Мать ребёнка: Лермонтова Алина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно