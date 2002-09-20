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Новиков Эдуард Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1976

Отец: Новиков Николай Петрович

Мать: Новикова Елена Венеровна

Рождение ребёнка
20.09.2002

Дочь: Новикова Анжелика Эдуардовна

Мать ребёнка: Новикова Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
01.03.2017

Дочь: Новикова Элина Эдуардовна

Мать ребёнка: Лермонтова Алина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лермонтова Алина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Людмила Анатольевна

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