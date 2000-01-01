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Шурыгина Дарья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1887

Дата смерти

14.05.1964

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

ХЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1887

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1925

Сын: Шурыгин Михаил Акимович

Отец ребёнка: Шурыгин Аким Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шурыгин Аким Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шурыгин Аким Прокофьевич

Смерть
14.05.1964
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