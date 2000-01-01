Шурыгина Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1887
Дата смерти14.05.1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1887
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1925
Отец ребёнка: Шурыгин Аким Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шурыгин Аким Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шурыгин Аким Прокофьевич
Смерть
14.05.1964