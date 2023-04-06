Антонов Тимофей Осипович
Место рождения
Дата рождения17.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1884
23 августа 1884 г. по новому стилю
Крещение
19.08.1884
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
31 августа 1884 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
04.07.1911
Дочь: Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Антонова Феоктиста Ивановна
17 июля 1911 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
08.02.1914
Дочь: Лидия Тимофеевна
Мать ребёнка: Антонова Феоктиста Ивановна
21 февраля 1914 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
1920
Сын: Антонов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Антонова Феоктиста Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно