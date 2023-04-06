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Антонов Тимофей Осипович

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Место рождения

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1884

Отец: Антонов Осип Алексеевич

Мать: Антонова Марья Андриановна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
23 августа 1884 г. по новому стилю
Крещение
19.08.1884
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
31 августа 1884 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
04.07.1911

Дочь: Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Антонова Феоктиста Ивановна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
17 июля 1911 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
08.02.1914

Дочь: Лидия Тимофеевна

Мать ребёнка: Антонова Феоктиста Ивановна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
21 февраля 1914 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
1920

Сын: Антонов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Антонова Феоктиста Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Феоктиста Ивановна

Смерть
Неизвестно
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