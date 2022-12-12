Подъянов Иван Андронович
Место рождениядеревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Подъянов Андрон Николаевич
Мать: не указана
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Призыв на военную службу
23.08.1941
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Призван 23.08.1941 г. Ново-Лялинский РВК, Свердловская область
Военная служба
С 1941 по 1942
Шкотово, Шкотовский муниципальный район, Приморский край
Краснофлотец, 297-й отдельный стрелковый полк Шкотовский сектор Береговой обороны Тихоокеанский флот.
Военная служба
С 21.01.1943
Направлен в 304-я стрелковая дивизия (первое формирование). На 01.01.1943 г. в составе 65-й армии (IIф) Донской фронт. С 21.03.1943 г. 67-я гвардейская стрелковая дивизия.
Военная служба
?.01.1944
Саратов, город Саратов, Саратовская область
В январе 1944 года было последнее письмо из госпиталя город Саратов.
Пропал без вести (военное)
?.04.1944
Увековечен "Книга памяти. Свердловская область", Том 5, стр. 149 (Город Верхотурье. Верхотурский район).
Смерть
Неизвестно