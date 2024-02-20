Поздеева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поздеева Вера Леонидовна

Отец ребёнка: Поздеев Леонид Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поздеева Светлана Леонидовна

Отец ребёнка: Поздеев Леонид Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поздеева Мария Леонидовна

Отец ребёнка: Поздеев Леонид Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздеев Леонид Александрович

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