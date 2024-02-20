Поздеева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поздеева Вера Леонидовна
Отец ребёнка: Поздеев Леонид Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поздеева Светлана Леонидовна
Отец ребёнка: Поздеев Леонид Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поздеева Мария Леонидовна
Отец ребёнка: Поздеев Леонид Александрович
Бракосочетание
Неизвестно