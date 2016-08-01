Шухно Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шухно Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1956

Дата смерти

01.08.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
01.08.2016
Причина смерти: Болезнь

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