Корабейников Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Корабейников Александр Иванов
Мать ребёнка: Корабейникова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Надежда Иванова
Мать ребёнка: Корабейникова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Сын: Корабейников Никита Иванов
Мать ребёнка: Корабейникова Анна Михайлова
Бракосочетание
26.10.1853
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Сын: Корабейников Николай Иванов
Мать ребёнка: Корабейникова Прасковья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно