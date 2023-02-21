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Корабейников Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: Корабейников Иван Алексеев

Мать: Корабейникова Фекла Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Корабейников Александр Иванов

Мать ребёнка: Корабейникова Анна Михайлова

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Надежда Иванова

Мать ребёнка: Корабейникова Анна Михайлова

Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Корабейников Никита Иванов

Мать ребёнка: Корабейникова Анна Михайлова

Бракосочетание
26.10.1853

Жена: Корабейникова Прасковья Григорьева

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Сын: Корабейников Николай Иванов

Мать ребёнка: Корабейникова Прасковья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корабейникова Анна Михайлова

Смерть
Неизвестно
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