Церковникова (Дорхова) Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1888 по 1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1888 по 1889 ст.
Отец: Дорхов Федор Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1907 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1912 ст.
Дочь: Дария Михайловна
Отец ребёнка: Церковников Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Меркулова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Церковников Михаил Петрович
Рождение ребёнка
21.02.1915 ст.
Сын: Церковников Федор Михайлович
Отец ребёнка: Церковников Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Церковников Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Церковников Михаил Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно