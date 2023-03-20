Церковникова (Дорхова) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Церковникова (Дорхова) Екатерина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1888 по 1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1888 по 1889 ст.

Отец: Дорхов Федор Семенов

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1907 ст.

Муж: Церковников Михаил Петрович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1912 ст.

Дочь: Дария Михайловна

Отец ребёнка: Церковников Михаил Петрович

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Меркулова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Церковников Михаил Петрович

Рождение ребёнка
21.02.1915 ст.

Сын: Церковников Федор Михайлович

Отец ребёнка: Церковников Михаил Петрович

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Церковников Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Церковников Михаил Петрович

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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