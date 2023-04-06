Жбанова (Бренёва) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жбанова (Бренёва) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жбанов(мукомол-Миллионер) ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Стефанида (тётя Стеша) Алексеевна

Отец ребёнка: Бренёв Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бренёва Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Бренёв Алексей

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Бренёв Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бренёва Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Бренёв Алексей

Торжок, город Торжок, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Торжок, город Торжок, Тверская область
Хлебный пекарь | г. Торжок | @source00001@ | Отец купил ей дом и она пекла хлеба славившиеся на всю округу
Смерть
Неизвестно
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