Жбанова (Бренёва) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жбанов(мукомол-Миллионер) ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Стефанида (тётя Стеша) Алексеевна
Отец ребёнка: Бренёв Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бренёва Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Бренёв Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Бренёв Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бренёва Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Бренёв Алексей
Работа или профессия
Неизвестно
Хлебный пекарь | г. Торжок | @source00001@ | Отец купил ей дом и она пекла хлеба славившиеся на всю округу
Смерть
Неизвестно