Бодрягин Павел Федорович 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБодрягин Павел Федорович

Бодрягин Павел Федорович

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1882

Жена: Луковка (Бодрягина) Юстина Фоминична

Жених - 21 год 1м браком Невеста - 21 год девица Поручитель По жениху: - Лебедев Варнава - Нехай Афанасий По невесте: - Шукаев Вакула - Кулагин Евстафий
Восприемник
28.07.1884
Коновкин Евдоким Отец - Коновкин Иван Давидович Мать - Соломия Федоровна
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.