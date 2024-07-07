Бодрягин Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1882
Жених - 21 год 1м браком Невеста - 21 год девица Поручитель По жениху: - Лебедев Варнава - Нехай Афанасий По невесте: - Шукаев Вакула - Кулагин Евстафий
Восприемник
28.07.1884
Коновкин Евдоким Отец - Коновкин Иван Давидович Мать - Соломия Федоровна
Смерть
Неизвестно