Елисеев Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Валентин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Евгений Валентинович

Мать ребёнка: Елисеева Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Александр Валентинович

Мать ребёнка: Елисеева Антонина

Смерть
Неизвестно

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