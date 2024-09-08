Елисеев Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елисеева Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Евгений Валентинович
Мать ребёнка: Елисеева Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Александр Валентинович
Мать ребёнка: Елисеева Антонина
Смерть
Неизвестно