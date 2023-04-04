Карачарова (Тихомирова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карачарова (Тихомирова) Мария Александровна

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Место рождения

Медвежьегорск , Карелия

Дата рождения

19.05.1988

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1960 г.р.

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1988

Отец: Тихомиров Александр Владимирович

Мать: Тихомирова Ирина Александровна

Медвежьегорск , Карелия
Бракосочетание
07.08.2012

Муж: Карачаров Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
16.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карачаров Сергей Михайлович

Петрозаводск
Рождение ребёнка
23.10.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карачаров Сергей Михайлович

Петрозаводск
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