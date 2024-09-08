Аргаузова Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
25.09.2016
Сын: Корунов Илья Александрович
Отец ребёнка: Корунов Александр
Рождение ребёнка
20.11.2016
Сын: Аргаузов Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Верхов Алексей
Рождение ребёнка
05.03.2021
Дочь: Устюжанина Вероника Никитична
Отец ребёнка: Устюжанин Никита