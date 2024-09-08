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Аргаузова Наталья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1989

Отец: Аргаузов Виктор Григорьевич

Мать: Иночкина Ирина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
25.09.2016

Сын: Корунов Илья Александрович

Отец ребёнка: Корунов Александр

Рождение ребёнка
20.11.2016

Сын: Аргаузов Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Верхов Алексей

Рождение ребёнка
05.03.2021

Дочь: Устюжанина Вероника Никитична

Отец ребёнка: Устюжанин Никита

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