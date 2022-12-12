Сумкин Андрей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумкин Андрей Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сумкин Филипп Киприянович

Мать: Матрена Семеновна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Наталия

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
21.12.1883

Дочь: Пелагия Андреевна

Мать ребёнка: Наталия

Рождение ребёнка
04.08.1886

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Наталия

Рождение ребёнка
04.09.1888

Сын: Сумкин Семён Андреевич

Мать ребёнка: Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сумкин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Наталия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия

Смерть
Неизвестно
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