Сумкин Андрей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сумкин Филипп Киприянович
Мать: Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Наталия
Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
21.12.1883
Дочь: Пелагия Андреевна
Мать ребёнка: Наталия
Рождение ребёнка
04.08.1886
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Наталия
Рождение ребёнка
04.09.1888
Мать ребёнка: Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия
Смерть
Неизвестно