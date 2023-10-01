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Копылов Дмитрий Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1971

Отец: Копылов Валентин Павлович

Мать: Милютина Валентина Ивановна

Бракосочетание
06.08.1993

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.05.1994

Дочь: Копылова Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.10.1997

Дочь: Копылова Виктория Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.01.2010

Дочь: Копыловв Василиса Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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