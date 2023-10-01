Копылов Дмитрий Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1971
Бракосочетание
06.08.1993
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.05.1994
Дочь: Копылова Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.10.1997
Дочь: Копылова Виктория Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.2010
Дочь: Копыловв Василиса Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности