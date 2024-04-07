Кривошеин Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошеин Наум Борисович

Мать ребёнка: не указана

Старое Козьмодемьяновское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошеин Емельян Борисович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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