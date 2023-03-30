Шубина Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубина Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1964

Сын: Дормидонтов Александр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Дормидонтов Лаврентий Николаевич

Старое Село, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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