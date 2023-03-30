Шубина Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1964
Сын: Дормидонтов Александр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Дормидонтов Лаврентий Николаевич
Старое Село, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно