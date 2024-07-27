Куликов Петр Герасимович
мужской, родился 13.11.?, Рязанская область
умер 1931
ОтецКуликов ГерасимНеизвестно г.р.
Супруги
Куликова (Озерова) Людмила Александровна19.08.1896 г.р.
Дети
Миненко (Куликова) Майя Петровна23.02.1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.?
Отец: Куликов Герасим
Мать: не указана
Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куликова (Озерова) Людмила Александровна
Боготол, город Боготол, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.02.1925
Дочь: Миненко (Куликова) Майя Петровна
Мать ребёнка: Куликова (Озерова) Людмила Александровна
Смерть
1931