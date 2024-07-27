Куликов Петр Герасимович 13.11.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Куликов Петр Герасимович

Автор
ОН
Насоновская О.

мужской, родился 13.11.?, Рязанская область

умер 1931

Отец
Куликов ГерасимНеизвестно г.р.
Супруги
Куликова (Озерова) Людмила Александровна19.08.1896 г.р.
Дети
Миненко (Куликова) Майя Петровна23.02.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.?

Отец: Куликов Герасим

Мать: не указана

Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова (Озерова) Людмила Александровна

Рождение ребёнка
03.08.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликова (Озерова) Людмила Александровна

Боготол, город Боготол, Красноярский край

Рождение ребёнка
23.02.1925

Дочь: Миненко (Куликова) Майя Петровна

Мать ребёнка: Куликова (Озерова) Людмила Александровна

Смерть
1931

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