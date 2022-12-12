Загребин Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Загребин Яков Осипович
Мать: Вера Васильевна
Рождение ребёнка
21.08.1924
Дочь: Загребина Серафима Петровна
Мать ребёнка: Загребина -Никулина Ольга Николаевна
д.Ковали
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно