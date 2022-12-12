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Загребин Петр Яковлевич

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Место рождения

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Загребин Яков Осипович

Мать: Вера Васильевна

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1924

Дочь: Загребина Серафима Петровна

Мать ребёнка: Загребина -Никулина Ольга Николаевна

д.Ковали
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загребина -Никулина Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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