Федукина Мария Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1897
Сын: Федукин Григорий Акимович
Отец ребёнка: Федукин Аким Степанович
Восприемники: Павел Степанович Федукин и Матрона Михаилова Федукина
Рождение ребёнка
15.06.1906
Отец ребёнка: Федукин Аким Степанович
Рождение ребёнка
28.12.1912
Дочь: Татьяна Акимова
Отец ребёнка: Федукин Аким Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Акимова
Отец ребёнка: Федукин Аким Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно