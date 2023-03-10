Федукина Мария Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федукина Мария Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1897

Сын: Федукин Григорий Акимович

Отец ребёнка: Федукин Аким Степанович

Восприемники: Павел Степанович Федукин и Матрона Михаилова Федукина
Рождение ребёнка
15.06.1906

Сын: Федукин Пётр Акимович

Отец ребёнка: Федукин Аким Степанович

Рождение ребёнка
28.12.1912

Дочь: Татьяна Акимова

Отец ребёнка: Федукин Аким Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Акимова

Отец ребёнка: Федукин Аким Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федукин Аким Степанович

Смерть
Неизвестно
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