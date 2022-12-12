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Ибниамин Ильясов

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Ильяс Муратбакиев

Мать: Зямиля

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Гиззиниса Ибниаминова

Мать ребёнка: Гульфарис

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Гайниса Ибниаминова

Мать ребёнка: Гульфарис

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Зарифулла Ибниаминов

Мать ребёнка: Гульфарис

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мухибжамал Ибниаминова

Мать ребёнка: Гульфарис

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1850

Сын: Байтулла Ибниаминов

Мать ребёнка: Гульфарис

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1855

Сын: Юсуф Ибниаминов

Мать ребёнка: Гульфарис

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульфарис

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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