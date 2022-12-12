Ибниамин Ильясов
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Ильяс Муратбакиев
Мать: Зямиля
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Гиззиниса Ибниаминова
Мать ребёнка: Гульфарис
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Гайниса Ибниаминова
Мать ребёнка: Гульфарис
Рождение ребёнка
1844
Сын: Зарифулла Ибниаминов
Мать ребёнка: Гульфарис
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мухибжамал Ибниаминова
Мать ребёнка: Гульфарис
Рождение ребёнка
12.09.1850
Сын: Байтулла Ибниаминов
Мать ребёнка: Гульфарис
Рождение ребёнка
25.11.1855
Сын: Юсуф Ибниаминов
Мать ребёнка: Гульфарис
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульфарис
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно