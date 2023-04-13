Орлова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Орлов Василий
Отец ребёнка: Орлов Иван
Рождение ребёнка
06.01.1915
Сын: Орлов Григорий
Отец ребёнка: Орлов Иван
Рождение ребёнка
1920
Сын: Орлов Александр
Отец ребёнка: Орлов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Орлов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Иван
Смерть
Неизвестно