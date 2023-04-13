Орлова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1900 г.р.
1915 г.р.
1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Орлов Василий

Отец ребёнка: Орлов Иван

Озерки, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.01.1915

Сын: Орлов Григорий

Отец ребёнка: Орлов Иван

Рождение ребёнка
1920

Сын: Орлов Александр

Отец ребёнка: Орлов Иван

Озерки, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Орлов Иван

Озерки, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Иван

Озерки, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Иван

Смерть
Неизвестно
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