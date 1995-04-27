Ражина (Попова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ражина (Попова) Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1905

Дата смерти

27.04.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

1926 г.р.
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1905

Отец: Попов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1926

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Ражин Николай Владимирович

Рождение ребёнка
04.11.1928

Дочь: Лия Николаевна

Отец ребёнка: Ражин Николай Владимирович

Рождение ребёнка
12.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ражин Николай Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ражин Николай Владимирович

Смерть
27.04.1995
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