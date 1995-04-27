Ражина (Попова) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1905
Дата смерти27.04.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1905
Отец: Попов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1926
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Ражин Николай Владимирович
Рождение ребёнка
04.11.1928
Дочь: Лия Николаевна
Отец ребёнка: Ражин Николай Владимирович
Рождение ребёнка
12.06.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ражин Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.04.1995