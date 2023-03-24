Легенкина (Малых) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легенкина (Малых) Надежда Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1932

Дата смерти

05.11.1970

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Легенкин Валентин Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Легенкин Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Легенкин Валентин Федосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Легенкин Валентин Федосеевич

Смерть
05.11.1970
Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
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