Легенкина (Малых) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1932
Дата смерти05.11.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Легенкин Валентин Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Легенкин Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Легенкин Валентин Федосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1970
Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область