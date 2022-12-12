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Бузмакова (Горемыкина) Наталия Владимировна
Бузмакова (Горемыкина) Наталия Владимировна
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Место рождения
Грозный
, город Грозный, Чеченская Республика
Дата рождения
29.12.1957
Пол
Женский
Отец
Горемыкин Владимир Афанасьевич
1919 г.р.
Мать
Горемыкина (Беспалденова) Ирина Дмитриевна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1957
Отец:
Горемыкин Владимир Афанасьевич
Мать:
Горемыкина Ирина Дмитриевна
Грозный
, город Грозный, Чеченская Республика
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