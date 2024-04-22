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Усков Григорий Никитин

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 26. поручители: Бело?нцев Сидор Петрович Иванов ?Минай Федорович Иванов Карней Иванович Филимонов Конон
Бракосочетание
18.01.1880

Жена: Пучкова Евдокия Павловна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 26. поручители: Бело?нцев Сидор Петрович Иванов ?Минай Федорович Иванов Карней Иванович Филимонов Конон
Смерть
Неизвестно
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