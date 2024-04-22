Усков Григорий Никитин
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
1862
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 26. поручители: Бело?нцев Сидор Петрович Иванов ?Минай Федорович Иванов Карней Иванович Филимонов Конон
Бракосочетание
18.01.1880
Жена: Пучкова Евдокия Павловна
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 26. поручители: Бело?нцев Сидор Петрович Иванов ?Минай Федорович Иванов Карней Иванович Филимонов Конон
Смерть
Неизвестно