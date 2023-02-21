Угольнов Александр Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУгольнов Александр Валерьевич

Угольнов Александр Валерьевич

avatar

Место рождения

Казань Татарстан (Волжск Марий Эл)

Дата рождения

01.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1968

Отец: Угольнов Валерий Александрович

Мать: Угольнова Любовь Валентиновна

Казань Татарстан (Волжск Марий Эл)
Рождение ребёнка
30.01.2001

Дочь: Угольнова Елена Александровна

Мать ребёнка: Угольнова Татьяна Федоровна

Россия, г. Ульяновск, ул.Сурова, д. 5, родильное отделение горбольницы №1
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угольнова Татьяна Федоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close