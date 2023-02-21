Угольнов Александр Валерьевич
Место рожденияКазань Татарстан (Волжск Марий Эл)
Дата рождения01.05.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1968
Казань Татарстан (Волжск Марий Эл)
Рождение ребёнка
30.01.2001
Дочь: Угольнова Елена Александровна
Мать ребёнка: Угольнова Татьяна Федоровна
Россия, г. Ульяновск, ул.Сурова, д. 5, родильное отделение горбольницы №1
Бракосочетание
Неизвестно