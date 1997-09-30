Безродный Игорь Семенович
Место рожденияТбилиси, Грузия
Дата рождения07.05.1930
Дата смерти30.09.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Тбилиси, Грузия
Место жительства
По 1981
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1981 по 1990
Турку, Финляндия
Место жительства
С 1990 по 1997
Хельсинки, Финляндия
Смерть
30.09.1997
Хельсинки, Финляндия