Безродный Игорь Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безродный Игорь Семенович

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Место рождения

Тбилиси, Грузия

Дата рождения

07.05.1930

Дата смерти

30.09.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Тбилиси, Грузия
Место жительства
По 1981
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1981 по 1990
Турку, Финляндия
Место жительства
С 1990 по 1997
Хельсинки, Финляндия
Смерть
30.09.1997
Хельсинки, Финляндия
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