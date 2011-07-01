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Князева Анастасия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.2011

Отец: Белан Певец Дима Билан Николаевич

Мать: Пономарёва Наталья Николаевна

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