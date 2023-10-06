Маликов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маликова Милана Андреевна

Мать ребёнка: Маликова (Старостина) Ксения Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маликова Валерия Андреевна

Мать ребёнка: Маликова (Старостина) Ксения Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маликов Даниил Андреевич

Мать ребёнка: Маликова (Старостина) Ксения Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маликова (Старостина) Ксения Юрьевна

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