Корабельников Андрей Никонорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корабельников Андрей Никонорович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
Неизвестно
Корабельников Андрей Никонорович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1895 Место рождения: Рязанская обл., Трубетчинский р-н, Грезновки с/с, с. Грезновки Дата призыва: 20.07... Показать все
Смерть
Неизвестно
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