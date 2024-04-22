Корабельников Андрей Никонорович
Место рождения
Дата рождения1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.
Военная служба
Неизвестно
Корабельников Андрей Никонорович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1895 Место рождения: Рязанская обл., Трубетчинский р-н, Грезновки с/с, с. Грезновки Дата призыва: 20.07... Показать все
Смерть
Неизвестно