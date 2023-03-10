Калаева (Белицкая) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калаева (Белицкая) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калаев Сергей Владимирович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
10.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калаев Сергей Владимирович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калаев Сергей Владимирович

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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