Калаева (Белицкая) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калаев Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
10.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калаев Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно