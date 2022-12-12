Курбаева (Онищенко) Регина Евгениевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбаева (Онищенко) Регина Евгениевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.04.2010

Муж: Курбаев Руслан Рафгатович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
В разводе
Рождение ребёнка
23.06.2010

Дочь: Курбаева Самира Руслановна

Отец ребёнка: Курбаев Руслан Рафгатович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.2012

Сын: Курбаев Марат Русланович

Отец ребёнка: Курбаев Руслан Рафгатович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.12.2018

Сын: Курбаев Тимур Русланович

Отец ребёнка: Курбаев Руслан Рафгатович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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