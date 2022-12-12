Курбаева (Онищенко) Регина Евгениевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.04.2010
В разводе
Рождение ребёнка
23.06.2010
Дочь: Курбаева Самира Руслановна
Отец ребёнка: Курбаев Руслан Рафгатович
Рождение ребёнка
04.11.2012
Отец ребёнка: Курбаев Руслан Рафгатович
Рождение ребёнка
10.12.2018
Отец ребёнка: Курбаев Руслан Рафгатович