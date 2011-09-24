Клюев Иван Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Иван Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.2011

Пол

Мужской

Отец

1991 г.р.

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.2011

Отец: Клюев Валерий

Мать: Клюева Виктория Валерьевна

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