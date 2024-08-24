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Тарасов Ефим Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1900
Бракосочетание
19.01.1900

Жена: Тарасова (Садчикова) Надежда Иванова

Нижняя Черноречка, Орский уезд, Оренбургская губерния
Свидетели: по жениху Нижне-Черноречинского хутора крестьяне Андрей Георгиев Визовикин, Дмитрий Ильин Сураев; по невесте Нижне-Черноречинского хутора крестьяне Федор Иванов Тарасов и Николай Иванов Са... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1906

Дочь: Тарасова Любовь Ефимова

Мать ребёнка: Тарасова (Садчикова) Надежда Иванова

Нижняя Черноречка, Орский уезд, Оренбургская губерния
Восприемники: рядовой того же хутора (Нижняя Черная Речка) Николай Иванов Садчиков и крестьянская девица Пелагея Николаева Тарасова.
Смерть
Неизвестно

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