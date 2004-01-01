(Ивашова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ивашова) Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прудников Андрей

Отец ребёнка: Прудников Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прудников Геннадий

Смерть
2004
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