Зайдула — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайдула

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зайдуллина) Амина Зайдулиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зайдуллина) Зайнап Зайдуллиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Зайдуллин Ильяс

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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