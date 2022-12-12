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Родионов Фома Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Родионов Родион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Александра Фоминична

Мать ребёнка: Родионова Василиса Минеевна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Варвара Фоминична

Мать ребёнка: Родионова Василиса Минеевна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Родионов Антон Фомич

Мать ребёнка: Родионова Василиса Минеевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Родионов Феклист Фомич

Мать ребёнка: Родионова Василиса Минеевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Родионов Иов Фомич

Мать ребёнка: Родионова Василиса Минеевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Фоминична

Мать ребёнка: Родионова Василиса Минеевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Родионов Демид Фомич

Мать ребёнка: Родионова Василиса Минеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Василиса Минеевна

Смерть
Неизвестно
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