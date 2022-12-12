Родионов Фома Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Родионов Родион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Александра Фоминична
Мать ребёнка: Родионова Василиса Минеевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Варвара Фоминична
Мать ребёнка: Родионова Василиса Минеевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Родионов Антон Фомич
Мать ребёнка: Родионова Василиса Минеевна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Родионова Василиса Минеевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Родионов Иов Фомич
Мать ребёнка: Родионова Василиса Минеевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Фоминична
Мать ребёнка: Родионова Василиса Минеевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Родионов Демид Фомич
Мать ребёнка: Родионова Василиса Минеевна
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно