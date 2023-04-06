Плотников Емельян Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Емельян Никитович

Плотников Емельян Никитович

avatar

Место рождения

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Рождение ребёнка
24.09.1924

Сын: Плотников Аким Емельянович

Мать ребёнка: Плотникова Степанида Луковна

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демьянова Плотникова Александра Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Фока Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова Мавра Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова Анисья Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Строительство глубоких колодцев, так что заглянув в колодец днем , можно увидеть звезды.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close