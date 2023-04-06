Плотников Емельян Никитович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1924
Сын: Плотников Аким Емельянович
Мать ребёнка: Плотникова Степанида Луковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демьянова Плотникова Александра Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Фока Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотникова Мавра Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотникова Анисья Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Строительство глубоких колодцев, так что заглянув в колодец днем , можно увидеть звезды.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно