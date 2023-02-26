Алена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алена Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Василий Фаддеев

Отец ребёнка: Фаддей Ерофеев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Самсон Фаддеев

Отец ребёнка: Фаддей Ерофеев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Яков Фаддеев

Отец ребёнка: Фаддей Ерофеев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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