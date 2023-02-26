Алена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Василий Фаддеев
Отец ребёнка: Фаддей Ерофеев
Рождение ребёнка
1867
Сын: Самсон Фаддеев
Отец ребёнка: Фаддей Ерофеев
Рождение ребёнка
1869
Сын: Яков Фаддеев
Отец ребёнка: Фаддей Ерофеев
Смерть
Неизвестно