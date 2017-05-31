Козуб Зара Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козуб Зара Корнеевна

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Место рождения

С. Березна Володарского района Киевской области

Дата рождения

16.02.1931

Дата смерти

31.05.2017

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1931

Отец: Козуб Корней Сильвестрович

Мать: Качур Юхтымия Саввовна

С. Березна Володарского района Киевской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суханов Николай Александрович

Смерть
31.05.2017
Украина, Киев
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