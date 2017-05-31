Козуб Зара Корнеевна
Место рожденияС. Березна Володарского района Киевской области
Дата рождения16.02.1931
Дата смерти31.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1931
Отец: Козуб Корней Сильвестрович
Мать: Качур Юхтымия Саввовна
С. Березна Володарского района Киевской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суханов Николай Александрович
Смерть
31.05.2017
Украина, Киев