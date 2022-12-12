Агафья Симоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1898
Дочь: Лебедева Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Тихомиров Федор Филлипович
Пахтусово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно