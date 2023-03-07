Суздальцев Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1874
Дочь: Синклитикия Ивановна
Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Авдеевна
Рождение ребёнка
24.03.1875
Сын: Суздальцев Стефан Иванович
Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Авдеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно