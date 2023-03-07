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Суздальцев Иван Дмитриевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.10.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.09.1874

Дочь: Синклитикия Ивановна

Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Авдеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1875

Сын: Суздальцев Стефан Иванович

Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Авдеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальцева Евдокия Авдеевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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