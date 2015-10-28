Гордеева Виктория Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева Виктория Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.2015

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.2015

Отец: Гордеев Евгений Николаевич

Мать: Гордеева Альфина Зуфаровна

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