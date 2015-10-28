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Гордеева Виктория Евгеньевна
Гордеева Виктория Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.10.2015
Пол
Женский
Отец
Гордеев Евгений Николаевич
1991 г.р.
Мать
Гордеева (Гасимова) Альфина Зуфаровна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.2015
Отец:
Гордеев Евгений Николаевич
Мать:
Гордеева Альфина Зуфаровна
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