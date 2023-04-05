Шутов Алексей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1965
Дочь: Твердохлебова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Шутова Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шутова Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шутова Валентина Андреевна
Смерть
Неизвестно