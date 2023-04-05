Шутов Алексей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутов Алексей Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1965

Дочь: Твердохлебова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Шутова Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Шутова Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Шутова Валентина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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