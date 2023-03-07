Сысой Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысой Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Евдокимова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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